Calvizzano. Servizi sociali, la Solaris assume 15 nuovi figure professionali con i fondi dell’Europa: il comunicato del Presidente del CdA Luciano Borrelli

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Ieri sono stati sottoscritti i contratti di 15 nuove figure professionali che entrano ufficialmente a far parte dell’organico dell’Azienda Speciale Consortile Solaris, un passo importante per rafforzare i servizi sociali destinati ai cittadini dei Comuni dell’Ambito Territoriale N16.

Si tratta di un investimento concreto sul welfare, reso possibile nell’ambito del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027, che consentirà di offrire servizi sempre più qualificati, tempestivi e vicini alle esigenze delle famiglie e delle persone più fragili.

Nel dettaglio entrano in servizio 7 amministrativi, 1 contabile, 3 educatori socio-pedagogici, 1 pedagogista e 3 psicologhe, professionalità che lavoreranno in sinergia per garantire un’assistenza sempre più efficace.

Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Direttore Generale Claudio Taraschi, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai rappresentanti dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito N16, con i quali stiamo portando avanti un importante lavoro di squadra.

Come Presidente del Consiglio di Amministrazione di Solaris, sono convinto che investire sulle persone significhi investire nel futuro delle nostre comunità. Continueremo a lavorare con determinazione affinché nessuno venga lasciato indietro e affinché i servizi sociali rappresentino un punto di riferimento sempre più forte per i cittadini.

Lo fa sapere in un comunicato stampa Luciano Borrelli, sindaco di Calvizzano e attuale presidente del CdA di Solaris.













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