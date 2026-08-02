CEUTA, LA QUESTIONE MINORI VERI E FINTI: NON TORNERANNO IN MAROCCO E LO CONFERMA ANCHE LA SPAGNA

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La crisi migratoria di Ceuta ha riportato al centro del dibattito europeo una questione spesso affrontata in modo superficiale: quella dei minori stranieri non accompagnati. Lo stesso governo spagnolo ha ribadito che i minori non possono essere semplicemente rinviati in Marocco, poiché la normativa nazionale e internazionale impone specifiche tutele e procedure.

È proprio questo il punto che troppo spesso viene trascurato nel dibattito pubblico. Chi arriva in Europa senza documenti e dichiara di essere minorenne viene sottoposto alle procedure previste dalla legge e, fino all’eventuale accertamento dell’età e alla definizione della sua posizione, beneficia delle garanzie riconosciute ai minori. Questo sistema nasce per proteggere chi è realmente vulnerabile, ma pone anche problemi applicativi che diversi governi europei hanno evidenziato.

Ridurre la questione a slogan o polemiche non aiuta. Sarebbe invece utile spiegare ai cittadini come funzionano realmente le norme europee sull’accoglienza e sulla tutela dei minori, distinguendo tra ciò che prevede il diritto e le valutazioni politiche su come eventualmente modificarlo.

Il caso di Ceuta dimostra che il tema non riguarda soltanto l’Italia, ma l’intera Europa. Prima di alimentare il confronto ideologico, sarebbe opportuno partire dalla conoscenza delle regole e dei loro effetti concreti.













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