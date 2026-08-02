Marano. Teresa Aria: “Ex amministratori comunali indagati. Gli atti parlano chiaro, ma qualcuno continua a fare illazioni”

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Gentile Direttore,

sono Teresa Aria, ex consigliera comunale.

Le scrivo perché da giorni leggo post pubblicati e sento parole da qualche ex amministratore che, invece di attendere l’esito della vicenda giudiziaria, continua ad attaccare pubblicamente alcuni suoi ex colleghi coinvolti nell’inchiesta sulle presunte dichiarazioni mendaci rese prima dell’insediamento in Consiglio comunale.

Trovo questo atteggiamento assurdo e spiacevole, soprattutto perché alimenta un clima di sospetto e di divisione su una vicenda che merita rispetto e prudenza.

Desidero evidenziare un dato oggettivo: nessuno, e dico nessuno, a partire dalla sua testata giornalistica, ha mai scritto o affermato che gli indagati siano colpevoli. Al contrario, è stato sempre ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento: la presunzione di innocenza vale per tutti fino a un’eventuale sentenza definitiva.

Eppure c’è chi, anziché attenersi agli atti giudiziari, continua a insinuare che altri consiglieri, perché amici di qualcuno, sarebbero riusciti a sottrarsi alle indagini o a evitare conseguenze. Sono affermazioni che non trovano riscontro negli atti e che finiscono soltanto per alimentare polemiche e confondere l’opinione pubblica.

Esiste un atto giudiziario preciso: un avviso di conclusione delle indagini. Evidentemente la Procura della Repubblica, all’esito dell’attività investigativa, ha compiuto le proprie valutazioni. Sarà poi il Tribunale, se e quando sarà chiamato a pronunciarsi, a stabilire se tali contestazioni siano fondate oppure no.

Nessuno può e deve sostituirsi alla magistratura, tantomeno trasformare una vicenda giudiziaria in uno strumento di scontro politico o personale.

Il rispetto delle istituzioni passa anche dal rispetto del lavoro degli organi inquirenti e delle garanzie riconosciute a ogni cittadino. Per questo motivo auspico che il dibattito pubblico torni a fondarsi sui fatti e non sulle illazioni. Attendiamo l’esito delle inchieste con serenità.

Teresa Aria

Ricordiamo che, attualmente, come si evince dal decreto di conclusione indagini, sono da ritenersi indagati i seguenti ex amministratori: Carlo Albanese, Francesco Santoro, Salvatore De Stefano, Stefania Fanelli, Davide Di Luccio, Carmen Bocchetti, Barbara Schiattarella, Luigi Baiano, Nunzio Rusciano e Domenico Paragliola.

LA REDAZIONE













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