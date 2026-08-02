Lutto tra Mugnano e Marano: è morta Tina Russo, storica funzionaria comunale ed ex assessore

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Profondo cordoglio tra Mugnano e Marano per la scomparsa di Tina Russo (nella foto con l’ex sindaco Matteo Morra), storica funzionaria dell’Area Bilancio e Tributi del Comune di Mugnano ed ex assessore del Comune di Marano.

Russo si è spenta dopo aver combattuto a lungo contro una grave malattia, affrontata con grande forza e riservatezza.

Per anni è stata un punto di riferimento negli uffici comunali di Mugnano, dove ha prestato servizio con competenza, professionalità e profonda conoscenza della macchina amministrativa, guadagnandosi la stima di colleghi, amministratori e cittadini.

La sua esperienza l’aveva portata anche a ricoprire il ruolo di assessore al Comune di Marano, portato avanti fino a 11 mesi fa.













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