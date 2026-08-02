Terremoto ai Campi Flegrei, riaperto il porto di Pozzuoli

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Ha riaperto oggi il porto di Pozzuoli dopo le verifiche che sono state ultimate nelle ultime ore.
Come si apprende da fonti del Comune restano ancora chiusi il cimitero cittadino ed il mercato ittico all’ingrosso, dove sono stati registrati alcuni danni alla copertura.
Appare destinato ad aggravarsi il bilancio dei danni che l’emergenza bradisismica, acuita dalla forte scossa registrata l’altra sera, sta causando al commercio locale.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews