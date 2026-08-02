Forza Italia Campania, prende forma il listone dei 35

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Non è soltanto una lista di nomi. È la squadra che affiancherà il segretario regionale Fulvio Martusciello e il vicesegretario regionale vicario, il senatore Franco Silvestro, nella direzione politica e organizzativa di Forza Italia Campania. In vista del congresso regionale del 9 settembre prende forma il listone dei 35 componenti elettivi della segreteria regionale, chiamati a rappresentare la futura classe dirigente azzurra.

I lavori sono già entrati nel vivo e cominciano ad affacciarsi i primi nomi. Tra quelli indicati come possibili componenti figurano il capogruppo di Forza Italia nel Consiglio comunale di Napoli Salvatore Guangi, il vicesegretario regionale Gianfranco Librandi, il capogruppo in consiglio regionale Massimo Pelliccia, Luca Capasso, protagonisti negli ultimi mesi dell’attività politica e organizzativa degli azzurri. Il confronto è aperto in tutte e cinque le province, dove dirigenti e amministratori stanno lavorando per costruire una rappresentanza equilibrata dell’intero territorio campano.

Entrare nel listone dei 35 significa assumere un ruolo centrale nella futura organizzazione del movimento. Saranno infatti i componenti della segreteria ad affiancare Martusciello e Silvestro nelle principali scelte politiche e organizzative, contribuendo a definire la strategia in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

L’obiettivo è costruire un organismo autorevole e rappresentativo, nel quale trovino spazio amministratori locali, professionisti, giovani, donne e dirigenti che in questi anni hanno contribuito alla crescita di Forza Italia in Campania. Un equilibrio sul quale sono al lavoro le cinque segreterie provinciali, chiamate a individuare i profili che comporranno la nuova classe dirigente.

Il percorso entrerà nel vivo giovedì 6 agosto, quando nella sede regionale di Largo Principessa Pignatelli 218, a Napoli, si terrà la conferenza stampa di presentazione del congresso. Sarà il primo appuntamento che riunirà l’intera classe dirigente regionale, dai segretari provinciali ai consiglieri regionali, in vista dell’assise del 9 settembre, chiamata a delineare il futuro assetto di Forza Italia Campania.













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