Mattinata (Foggia): il prefetto Di Bari riceve cittadinanza onoraria

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Angelo Covino Mattinata (FG).

Oggi, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, riceverà la cittadinanza onoraria del Comune di Mattinata, un prestigioso riconoscimento che premia il suo lungo percorso al servizio delle istituzioni e il rapporto di vicinanza costruito nel tempo con il territorio garganico.

La cerimonia si terrà alle 18:30 nella Sala Consiliare del Museo Nazionale Archeologico “M. Sansone”. Al termine del conferimento, il prefetto terrà una lectio magistralis dal titolo: “Mattinata, 4 agosto 1955. Il riconoscimento di una comunità: storia dell’autonomia comunale e valori della Costituzione repubblicana”, un momento di riflessione dedicato alla storia dell’autonomia comunale e ai valori della Costituzione.

Per Michele di Bari si tratta di un importante attestato di stima per una carriera caratterizzata dal costante impegno al servizio dello Stato. Nel corso della sua attività istituzionale è stato anche Commissario prefettizio del Comune di Monte Sant’Angelo, lasciando un ricordo positivo tra amministratori e cittadini.

Tra i numerosi messaggi di congratulazioni spicca quello pubblicato su Facebook da Donato Taronna, noto imprenditore e titolare di uno storico panificio di Monte Sant’Angelo. Nel suo post ha espresso affetto e profonda stima nei confronti del prefetto, ricordando come sia sempre stato vicino alla comunità e definendolo un professionista apprezzato da tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo.

Taronna è inoltre attivo nell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato e vive da vicino il mondo della sicurezza anche attraverso il figlio, appartenente alla Polizia di Stato, un particolare che rende ancora più sentito il suo messaggio di congratulazioni.

Il conferimento della cittadinanza onoraria rappresenta un importante riconoscimento istituzionale nei confronti del prefetto Michele di Bari e testimonia il forte legame costruito negli anni con la comunità di Mattinata e con l’intero territorio del Gargano.













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