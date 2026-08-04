Villa Calvisia, stretta del sindaco: arrivano le guardie giurate contro vandali e incursioni notturne

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CALVIZZANO – Tolleranza zero per vandalismi, ingressi fuori orario e comportamenti pericolosi all’interno di Villa Calvisia. Il sindaco annuncia una decisa stretta sulla sicurezza: da oggi il parco comunale sarà presidiato da una Guardia Particolare Giurata, incaricata di vigilare sul rispetto delle regole e di provvedere alla chiusura dei cancelli.

«Avrei preferito non dover arrivare a questo punto», afferma il primo cittadino, spiegando che la decisione è maturata dopo settimane di appelli rivolti ai cittadini affinché venisse rispettato il principale polmone verde della città. Tuttavia, le continue segnalazioni di atti vandalici, i danneggiamenti, gli accessi dopo l’orario di chiusura e altri episodi ritenuti pericolosi hanno reso necessario un intervento più deciso.

L’obiettivo dell’amministrazione è garantire maggiore sicurezza a famiglie, bambini, anziani e a tutti coloro che frequentano la villa nel rispetto delle regole. «Non è una scelta contro qualcuno – sottolinea il sindaco – ma una decisione per tutelare chi ha diritto di vivere questo spazio pubblico in serenità».

L’amministrazione ribadisce che Villa Calvisia rappresenta un patrimonio dell’intera comunità e assicura che continuerà ad adottare ogni misura necessaria per difendere i beni pubblici, garantire decoro e contrastare ogni forma di inciviltà. Una linea dura che punta a restituire ai cittadini un’area verde più sicura e maggiormente controllata.













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