Marano. L’Istituto Comprensivo “San Rocco-D’Azeglio” inaugura il nuovo anno scolastico con la Fanfara del Corpo dei carabinieri

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L’Istituto Comprensivo “San Rocco-D’Azeglio” di Marano di Napoli inaugurerà l’anno scolastico 2026/2027 lunedì 21 settembre, alle ore 9, presso il plesso D’Azeglio di via Piave 51.

La cerimonia sarà dedicata al tema della legalità, offrendo a studenti, famiglie e comunità un’importante occasione di riflessione sui valori del rispetto delle regole, della responsabilità civile e dell’impegno per il bene comune.

A impreziosire l’evento sarà la partecipazione della Fanfara del Corpo dei Carabinieri, la cui presenza rappresenta una significativa testimonianza dei valori di servizio, disciplina, vicinanza ai cittadini e fedeltà alle istituzioni. Alla manifestazione sono state invitate le autorità civili, militari e religiose del territorio, per condividere insieme l’avvio del nuovo anno scolastico.













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