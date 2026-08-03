Valditara indica la strada: “Divieto di burqa a scuola per la dignità delle donne”

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Giuseppe Valditara accelera sul divieto del burqa nelle scuole italiane. Il ministro dell’Istruzione sta infatti valutando la presentazione di un emendamento al ddl Sicurezza per impedire alle studentesse di frequentare le lezioni con il volto completamente coperto.
La proposta, anticipata dal titolare di viale Trastevere in un’intervista al Corriere della Sera, punta a tradurre in una norma nazionale il principio già indicato dalla Commissione Cultura della Camera, che nei giorni scorsi ha approvato una risoluzione contro l’utilizzo del velo integrale nelle aule scolastiche.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews