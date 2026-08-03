Caldo record oggi lunedì 3 agosto: 25 città da bollino rosso

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Non si allenta la morsa del caldo sull’Italia. Dopo un weekend rovente oggi, lunedì 3 agosto, aumentano a 25 le città da bollino rosso. Scatta l’allerta massima di livello 3, da Nord a Sud, indice di possibili rischi per la salute della popolazione generale e non solo per i più fragili.

Le città da bollino rosso oggi

La quarta ondata di calore di questa lunga estate non accenna a scendere con l’inizio della settimana, anzi. I 25 bollini rossi di oggi saranno ad Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Soltanto Messina e Reggio resteranno in bollino giallo.













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