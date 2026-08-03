IL NAPOLI BASKET TORNA IN EUROPA: PRESENTATA A PALAZZO SAN GIACOMO LA NUOVA STAGIONE

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Si è tenuta questa mattina nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione del Napoli Basketball, segnata dal ritorno del club nelle competizioni europee dopo vent’anni e dalla nascita del progetto Napoli Women Basketball in Serie A2.

Un tassello fondamentale per la crescita della pallacanestro all’ombra del Vesuvio, inserito nel percorso strategico di Napoli Capitale Europea dello Sport e proiettato verso le grandi sfide internazionali della città, tra cui l’America’s Cup 2027.

La nuova stagione si preannuncia come una delle più ambiziose degli ultimi decenni, unendo la competizione di vertice in Serie A ed EuroCup alla valorizzazione dei giovani e del movimento femminile sul territorio cittadino.

All’incontro sono intervenuti il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’Assessora allo Sport Emanuela Ferrante, la dirigenza azzurra rappresentata dal Presidente Matt Rizzetta, dal GM James Laughlin e dal DS Francesco Cavaliere, oltre alla Direttrice Generale del settore femminile Sara Bocchetti.

Al termine della conferenza stampa sono state premiate con una medaglia del Comune di Napoli le due atlete napoletane, Stefania Maimone e Laura Gambardella protagoniste della vittoria della medaglia d’oro nella categoria Over 45 ai FIBA Masters Open 2026, disputati dal 4 al 12 luglio tra Corinto e Loutraki, in Grecia.

Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli: «Avere una squadra di basket che disputa le Coppe Europee è un grande risultato per Napoli. Questo rappresenta un motivo di grande soddisfazione per la città e come Amministrazione accompagneremo questo processo. Intanto, sto seguendo con attenzione la campagna acquisti del Napoli Basket. Il presidente Rizzetta mi ha illustrato la strategia e credo che avremo una squadra molto competitiva. La società intende, inoltre, presentare un progetto di riqualificazione del PalaArgento e questa è un’iniziativa che accogliamo con favore. Parallelamente si sta sviluppando anche il progetto previsto al Centro Direzionale: finalmente assistiamo ad importanti investimenti nelle infrastrutture sportive sostenuti da capitali privati».

Assessora allo Sport e Pari Opportunità Emanuela Ferrante: «Finalmente Napoli avrà anche una squadra di basket femminile. Abbiamo lavorato affinché questo traguardo diventasse realtà e oggi celebriamo questo risultato premiando le donne che si sono distinte per i loro successi nel basket. Questa importante novità si aggiunge a un’altra grande soddisfazione: il ritorno del Napoli Basket in EuroCup. Grazie anche agli interventi previsti al PalaBarbuto, riusciremo a rendere il palazzetto sempre più accogliente per i tifosi napoletani e per quelli che arriveranno da tutta Europa. Inoltre, auspichiamo che possa concretizzarsi il recupero del PalaArgento e che il progetto del presidente Rizzetta contribuisca a riportarlo agli antichi splendori».

Matt Rizzetta Presidente Napoli Basketball: Grazie a tutti, il vostro sostegno è una cosa che apprezzo tantissimo. Ringrazio Coach Repesa ed ovviamente il Comune di Napoli con il Sindaco Manfredi e l’Assessore Ferrante, con loro condividiamo piani ambiziosi, ben oltre il campo di gioco. Il popolo napoletano merita palcoscenici importanti. Oggi presentiamo anche il nostro progetto femminile, per me da sempre fondamentale, anche dal punto di vista sociale. Ringrazio Sara Bocchetti che ha creduto da subito in questo progetto. Dal punto di vista della squadra maschile, stiamo costruendo una formazione in linea con le nostre ambizioni. Vogliamo una squadra che possa sudare la maglia. Ho imparato tanto dal mio primo anno a Napoli, non voglio fare proclami, posso solo dire che lavoreremo 24 ore su 24 con impegno per riuscire a raggiungere i nostri obiettivi. Tutti i membri dello staff sono allineati, cercheremo di fare il nostro meglio. E’ qui presente anche un partner ed un amico come Rino Manna, titolare del Teatro Tenda Partenope, parleremo col Sindaco per comunicare i nostri piani per la costruzione del nuovo palazzetto. Abbiamo identificato nel vecchio Mario Argento il terreno per giocare, e quello per costruire tutte le infrastrutture. C’è tutta la forza e la volontà per portare avanti il nostro progetto. Ci aspetta un’annata affascinante ed ambiziosa. Il mio unico appello è quello di rimanere tutti uniti per creare una famiglia. Servirà grande spirito di sacrificio ma sono convinto che possiamo raggiungere tutti i nostri traguardi”.

James Laughlin general manager Napoli Basketball: Grazie a tutti per essere qui. Sono molto felice di essere davanti a tante persone che amano questo sport. Grazie al Sindaco, al Presidente e al Gruppo Underdog Global Partner. Il Club sta facendo tanto per crescere, penso anche alla formazione femminile. Sono molto grato al gruppo per la visione che sta avendo. Stiamo ingaggiando giocatori importanti, la nostra destinazione non deve essere l’Italia ma anche l’Europa. Vogliamo atleti con esperienza importante anche di Eurolega per compiere passi in avanti verso i nostri obiettivi.

Francesco Cavaliere Direttore Sportivo Napoli Basketball: Sono molto orgoglioso, da napoletano, di essere qui oggi. Sono entusiasta di far parte di questo club. Non vediamo l’ora che inizi questa stagione. Vogliamo trasmettere alla nostra squadra i valori che Napoli vuole. Cercheremo di rendere orgogliosa la città con i risultati che otterremo. Oggi sono usciti i calendari e sarà affascinante giocare la prima partita in trasferta a Roma”.

Sara Bocchetti Direttore Generale Napoli Women Basketball: Questo progetto è speciale per noi e sono molto contenta di essere tornata qui a Napoli. Per me è un luogo speciale, sono napoletana ed è proprio qui che è iniziato tutto. Ho avuto esperienze manageriali anche per le Olimpiadi invernali. La parola di questo progetto sarà costruire, vogliamo essere una società moderna e sostenibile, andando oltre il risultato della domenica. L’ambizione è arrivare ai massimi livelli nel tempo. Noi vogliamo però puntare forte anche sul settore giovanile, già da quest’anno partiremo con il nostro vivaio. Vogliamo formare, oltre che giocatrici, anche persone. Lavoreremo anche sulle scuole, per far crescere sempre di più il senso di appartenenza. Il futuro del Napoli Basket Women nasce oggi”.

Jasmine Repesa Coach Napoli Basketball: Saluti a tutti i presenti in sala, ma soprattutto a tutti i nostri tifosi. Vorrei ringraziare tutta la società, partendo dal presidente, per il sostegno ed il budget messo a disposizione per costruire una squadra molto competitiva. Stiamo finendo la squadra, siamo fiduciosi per trovare le persone ed i giocatori giusti. Lavoreremo in ritiro in Slovenia, per trovare il sistema di gioco e la chimica per essere una squadra vera sin da subito. Vogliamo essere pronti per l’inizio del campionato e dell’EuroCup. Ci vediamo presto”.













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