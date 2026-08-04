Incidente sul lavoro ad Ercolano, cade dal quarto piano: morto operaio

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Ancora una vittima sul lavoro nel Napoletano. Un tragico incidente si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri ad Ercolano, in via Niglio 19, dove un operaio di 54 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal quarto piano di un edificio residenziale. L’uomo era impegnato in alcuni interventi di ristrutturazione e muratura all’esterno di un appartamento quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio precipitando nel vuoto ed impattando violentemente a terra, proprio davanti all’androne dello stabile.













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