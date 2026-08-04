Terremoto a Pisa: scossa di magnitudo 4.3, gente in strada

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Una scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina 4 agosto alle ore 10.15 a Pisa e provincia. Numerose le segnalazioni giunte anche alla nostra redazione da parte di cittadini che hanno avvertito distintamente la scossa.

Il terremoto è stato avvertito anche in altre zone della Toscana, in particolare nelle province di Lucca e Massa Carrara.

La scossa, secondo i dati di Ingv – Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, ha avuto una magnitudo di 4.3 con epicentro tra Marina di Pisa e l’aeroporto Galilei, per la precisione nel parco di San Rossore in zona Cascine Nuove, ad una profondità di 8 km.

Verifiche in corso da parte del sistema regionale di Protezione civile per rilevare eventuali danni.













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