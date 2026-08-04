Sciopero della fame a Nola: padre chiede di vedere il figlio autistico

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Luigi Manna ha iniziato uno sciopero della fame per chiedere di poter incontrare il figlio, dal quale è separato nonostante l’affidamento condiviso con la madre.

L’uomo, che aveva avuto precedenti giudiziari, è stato assolto dalla Corte d’Appello. Ora si rivolge al Tribunale di Nola affinché venga garantito il suo diritto a mantenere un rapporto con il bambino, affetto da autismo.

La sua protesta punta ad attirare l’attenzione sulla richiesta di poter esercitare il ruolo di padre e di ricostruire il legame con il figlio, nel rispetto delle decisioni dei giudici e dell’interesse del minore.













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