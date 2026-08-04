Distretto Idrico Napoli Nord, domani il rinnovo dei vertici: verso la conferma di Sarnataro?

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Giornata importante domani, 5 agosto, per il Distretto Idrico Napoli Nord. Alle 15.30, presso il Laboratorio delle Arti di Monte di Procida, si riunirà il Consiglio di Distretto dell’Ente Idrico Campano, chiamato tra l’altro a eleggere i componenti del Comitato Esecutivo e il Coordinatore del Distretto.
Una scadenza particolarmente significativa in una fase decisiva per il futuro del servizio idrico nell’area a nord di Napoli. La principale sfida all’orizzonte è infatti quella della costituzione della società chiamata a gestire unitariamente il Servizio Idrico Integrato, comprendendo non soltanto la distribuzione dell’acqua potabile, ma anche i sistemi fognari e depurativi dei Comuni del territorio.
Un passaggio ormai indispensabile, perché la costituzione del gestore unico rappresenta la strada necessaria per ricondurre pienamente la gestione del servizio nel quadro previsto dalla normativa e, soprattutto, consentire finalmente al territorio di accedere ai finanziamenti sovracomunali, regionali, nazionali ed europei, opportunità dalle quali oggi i singoli Comuni risultano di fatto preclusi proprio per l’assenza di una gestione unitaria del ciclo idrico.
Per la guida del Distretto appare quasi scontata la conferma del coordinatore uscente Luigi Sarnataro, già sindaco di Mugnano di Napoli per oltre un decennio e primo coordinatore e tra i promotori della nascita del Distretto Idrico Napoli Nord.
Una nuova fase che avrebbe tra le proprie missioni anche quella di portare definitivamente a compimento un progetto dal forte valore istituzionale e simbolico: rendere pienamente operativa la sede del Distretto all’interno del bene confiscato alla camorra, trasformandolo stabilmente in un luogo di governo pubblico di uno dei servizi essenziali più importanti per il territorio.
La seduta di domani, dunque, non rappresenterà soltanto il momento del rinnovo degli organismi del Distretto, ma potrebbe segnare l’avvio della fase decisiva verso una gestione unitaria, moderna e pienamente legittimata del ciclo integrato delle acque nell’area Napoli Nord, creando al tempo stesso le condizioni per intercettare risorse e investimenti finora rimasti fuori dalla portata dei Comuni del territorio.