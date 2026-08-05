CAMPI FLEGREI, 100 MILIONI DAL GOVERNO. 57 EDIFICI INAGIBILI, 700 SFOLLATI

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Il Governo stanzia 100 milioni di euro per l’emergenza nei Campi Flegrei dopo il terremoto dello scorso 31 luglio. L’annuncio è arrivato dal ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, al termine del Consiglio dei ministri. La misura giunge al culmine di una giornata di particolare tensione a Pozzuoli, dove il porto cittadino è rimasto bloccato stamane per un’ora da un migliaio di manifestanti che invocavano interventi urgenti per alleviare i disagi della popolazione.

Tra i partecipanti vi erano attivisti, comitati e molte famiglie, uniti nel chiedere un colloquio con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, atteso a Napoli per una riunione operativa con i sindaci dell’area flegrea. Il responsabile del Viminale ha accettato di incontrare domani in prefettura una delegazione, e questa disponibilità ha fatto rientrare la protesta, permettendo la ripresa del traffico via mare con Ischia e Procida.

La situazione, tuttavia, resta difficile. Il bilancio dei danni a Pozzuoli cresce giorno dopo giorno, man mano che i vigili del fuoco procedono con i controlli sugli immobili. L’esito provvisorio è già estremamente pesante:

57 edifici inagibili, con 395 unità abitative sgomberate, oltre 700 sfollati, di cui 568 hanno trovato una sistemazione autonoma, 13 scuole inagibili (tre delle quali richiederanno lavori massicci), 14 edifici di culto chiusi, interruzioni idriche, con alcune zone della città senza acqua da venerdì sera.

I dati sono stati esaminati dal Centro coordinamento soccorsi, tornato a riunirsi con il prefetto di Napoli Michele di Bari, il presidente della Regione Roberto Fico e i sindaci interessati. Per quanto riguarda l’emergenza idrica, è stato garantito il rafforzamento delle autobotti dei vigili del fuoco e della protezione civile regionale, mentre proseguono i lavori per riparare i guasti alla rete provocati dal sisma.













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