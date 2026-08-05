Marano, evento storico in via Corree di Sopra. Uno spazzino dopo quasi 10 anni

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Non è uno scherzo: ieri mattina, dopo circa dieci anni, in via Corree di Sopra si è rivisto uno spazzino. Anzi, una spazzina. Precisa, puntuale e all’opera con grande scrupolo. Non era una lavoratrice stagionale.

Della spazzatrice meccanica, invece, si sono perse le tracce da tempo: le ultime segnalazioni la danno in transito, ogni tanto, nella zona di San Rocco. Chissà che non decida, prima o poi, di tornare anche da queste parti.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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