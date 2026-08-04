Fratelli d’Italia, Vincenzo Bortone nel Direttivo provinciale di Napoli: nasce il gruppo consiliare a Melito

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Un riconoscimento al percorso politico e amministrativo maturato negli anni e, al tempo stesso, un investimento sul futuro del partito nell’area metropolitana di Napoli. Con questo spirito il Commissario provinciale di Fratelli d’Italia, l’on. Marta Schifone, ha nominato Vincenzo Bortone componente del Direttivo della Federazione provinciale di Napoli.

La nomina, formalizzata con provvedimento del 31 luglio 2026, si inserisce nell’azione di rafforzamento della struttura organizzativa del partito sul territorio, in vista delle prossime sfide politiche e amministrative. Nel comunicare l’incarico, il Commissario provinciale ha espresso piena fiducia nelle capacità di Bortone, augurandogli buon lavoro affinché possa contribuire alla crescita e al consolidamento di Fratelli d’Italia nella provincia di Napoli.

Per Bortone si tratta del naturale proseguimento di un impegno politico costruito negli anni attraverso una costante presenza sul territorio. Più volte amministratore comunale a Melito di Napoli, ha ricoperto incarichi istituzionali distinguendosi per l’attività amministrativa e per il dialogo continuo con cittadini, associazioni e realtà locali. Un’esperienza che gli ha consentito di acquisire una profonda conoscenza delle dinamiche territoriali e delle esigenze delle comunità dell’area nord di Napoli, rappresentando oggi un valore aggiunto per il Direttivo provinciale del partito.

L’attività del neo componente del Direttivo ha già prodotto un primo significativo risultato politico. È stata infatti ratificata da Fratelli d’Italia l’adesione del consigliere comunale Paolo Chiantese, eletto per la terza volta nell’Assise cittadina di Melito di Napoli alle consultazioni amministrative dello scorso maggio.

Contestualmente, il Commissario provinciale Marta Schifone ha autorizzato la costituzione del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia nel Comune di Melito di Napoli, nelle more di quanto previsto dallo Statuto comunale e dal Regolamento dell’Assise.

L’ingresso di Paolo Chiantese rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita di Fratelli d’Italia sul territorio e rafforza la presenza del partito nell’area a nord del capoluogo. Un risultato che conferma l’azione di radicamento avviata dalla Federazione provinciale e il lavoro già messo in campo da Vincenzo Bortone nel suo nuovo ruolo all’interno del Direttivo, con l’obiettivo di consolidare la classe dirigente del partito e ampliare la rappresentanza istituzionale di Fratelli d’Italia nei comuni della provincia di Napoli.













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