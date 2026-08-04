Taekwondo, Anna Cuorvo convocata in Nazionale per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

Dopo la conquista del titolo italiano al Foro Italico di Roma lo scorso giugno, Anna Cuorvo vestirà la maglia della Nazionale italiana ai XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

L’atleta del Team Napolano è stata convocata dal commissario tecnico Claudio Nolano e gareggerà il 22 agosto nella categoria olimpica -57 kg al Palazzetto Giovanni Paolo II di Massafra, confrontandosi con le migliori atlete del bacino del Mediterraneo.

La convocazione rappresenta un nuovo traguardo per la giovane campionessa di Giugliano in Campania e conferma il momento positivo del Team Napolano, guidato dal maestro Giuseppe Napolano.

«La convocazione in Nazionale è il giusto premio per il lavoro e la dedizione quotidiana. Anna è in un’ottima condizione e darà il massimo per rappresentare l’Italia e il nostro territorio», ha dichiarato il maestro Giuseppe Napolano.

I Giochi del Mediterraneo, giunti alla loro ventesima edizione, sono una delle principali manifestazioni multisportive dell’area mediterranea e vedranno la partecipazione dei migliori atleti delle nazioni aderenti.