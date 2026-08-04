Marano, chiama un’80enne per nome e le chiede di aprire: sventata l’ennesima truffa

Condividi

Visite: 87

16 Visite

Ennesimo tentativo di truffa ai danni di un’anziana a Marano, nella zona della scuola Amanzio. A finire nel mirino è stata una donna di circa 80 anni che, grazie alla sua prontezza, è riuscita a sventare il raggiro e ha denunciato l’accaduto ai carabinieri.

Secondo quanto ricostruito, il truffatore ha telefonato sul numero fisso dell’abitazione, un recapito conosciuto da pochissime persone, chiamando l’anziana con il suo vero nome. Subito dopo ha spiegato di trovarsi sotto il palazzo e le ha chiesto di aprire immediatamente il portone, cercando di convincerla a farlo senza esitazioni.

La donna, insospettita dalla telefonata e ricordando analoghi episodi verificatisi in passato, non ha aperto il portone e ha interrotto la conversazione, rivolgendosi poi ai carabinieri per denunciare il tentativo di truffa.

L’episodio conferma come i malviventi continuino a prendere di mira gli anziani, utilizzando informazioni personali per rendere più credibili i loro raggiri. Le forze dell’ordine invitano a non fidarsi di richieste improvvise da parte di sconosciuti e a contattare immediatamente il 112 in caso di dubbi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti