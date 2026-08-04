San Tammaro. L’annuncio del sindaco D’Angelo: Tari in diminuzione, diritto di superficie trasformato in piena proprietà e oltre 10 milioni di euro di opere pubbliche

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“Con l’ultimo Consiglio comunale abbiamo approvato due provvedimenti di grande importanza per il presente e il futuro di San Tammaro, frutto di un lavoro costante dell’Amministrazione e della collaborazione dei cittadini”, dichiara il sindaco Vincenzo D’Angelo.

Il primo risultato riguarda il servizio di igiene urbana. “Grazie all’impegno della nostra comunità, nel 2025 abbiamo superato il 65% di raccolta differenziata. Un traguardo che ci consente di ridurre la Tari, garantendo un piccolo risparmio alle famiglie e una riduzione più significativa per le attività commerciali. I dati dei primi mesi del 2026 confermano un trend in continua crescita, con percentuali che nei mesi di marzo e aprile hanno raggiunto il 70-72%. Un risultato che premia la scelta fatta dal nostro vicesindaco assessore all’Ambiente Giuseppe Fierro di ridurre la raccolta dell’indifferenziato da 2 a una volta a settimana”.

Il sindaco annuncia inoltre un ulteriore rafforzamento delle attività di controllo ambientale. “Nei prossimi giorni saranno installate nuove fototrappole, finanziate dal Ministero dell’Interno, per monitorare le aree periferiche del territorio. In sinergia con la Polizia Municipale e gli uffici comunali continueremo a perseguire una politica di tolleranza zero nei confronti di chi abbandona rifiuti o deturpa l’ambiente, attraverso sanzioni e denunce”.

Un altro importante provvedimento approvato dall’assise cittadina su proposta dell’assessore all’Urbanistica Errico Scala riguarda il patrimonio abitativo. “Abbiamo dato il via libera al regolamento che consentirà agli assegnatari degli alloggi realizzati nelle aree PEEP di trasformare il diritto di superficie in piena proprietà. Si tratta di un passo significativo che introduce regole certe, costi trasparenti e consente di superare vincoli ormai superati, offrendo maggiore tutela e valorizzazione agli immobili delle nostre famiglie”.

Le misure approvate si inseriscono in un più ampio programma di riqualificazione urbana che vede già numerosi interventi in corso. “Abbiamo quasi completato i lavori su via Nazionale Appia, proseguono quelli nella zona ovest ed è in corso l’ultimazione del secondo nido comunale.Nei prossimi mesi, partiranno gli interventi di restyling della palestra comunale, della villa comunale e il programma di rifacimento e riqualificazione della rete stradale. Opere pubbliche per un valore complessivo superiore ai 10 milioni di euro che contribuiranno a rendere San Tammaro sempre più vivibile”.

“In questi anni abbiamo lavorato con serietà e concretezza per dare risposte ai cittadini. Sono orgoglioso dei risultati raggiunti, pur consapevole che c’è ancora tanto da fare. Continueremo a impegnarci ogni giorno con determinazione, guardando al futuro con la consapevolezza di quanto è stato realizzato e con la volontà di costruire una San Tammaro sempre migliore”, conclude il sindaco Vincenzo D’Angelo.













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