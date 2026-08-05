Giornata in memoria di Enzo Tortora: c’è l’ok della Camera ma il campo largo si astiene. La figlia Gaia: “Fate pena”

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“Pd m5s e avs astenuti alla camera su giornata vittime errori giudiziari. Fate pena. Siete incommentabili”. Così la giornalista Gaia Tortora, commenta su X l’esito del voto che si è tenuto oggi alla Camera sulla proposta di legge che istituisce la Giornata nazionale dedicata a suo padre, Enzo Tortora, vittima di un grave errore giudiziario.

La pdl è, infatti, stata approvata con con 178 voti a favore e 97 astenuti e ora passerà al vaglio del Senato.”Per il modo in cui questo provvedimento è stato portato in Aula, senza il mandato al relatore, senza la discussione degli emendamenti e senza un vero confronto in commissione, non possiamo oggi esprimere un voto favorevole”, spiega la deputata dem Rachele Scarpa secondo cui quello adottato “è stato un metodo sbagliato, che ha impedito al nostro Gruppo parlamentare di offrire il proprio contributo su una materia che avrebbe richiesto il massimo della condivisione”.

E poi aggiunge: “Ma questo metodo, per quanto profondamente errato, non cancella la bontà dei principi che hanno ispirato questa proposta di legge”, tra cui il ricordo di Enzo Tortora, il giusto processo, la presunzione d’innocenza e le ingiuste detenzioni, “temi sui quali il Partito Democratico è da sempre fortemente impegnato”. Secondo Scarpa, “il nostro -spiega- è un voto di astensione che vuole rappresentare anche un segnale di apertura” e “se nel successivo esame al Senato sarà finalmente consentito un confronto vero e il nostro Gruppo potrà contribuire a migliorare il testo, quella disponibilità potrà tradursi anche in un voto favorevole’’.













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