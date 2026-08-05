Per tre anni nasconde nel congelatore il cadavere di sua madre

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Per quasi tre anni, ha tenuto nascosto nel congelatore il cadavere di sua madre. La ragione? Incassare la pensione. Una macabra frode costata a Christopher Phillips, 60 anni, una condanna a due anni e quattro mesi di carcere. La sentenza è stata pronunciata dalla Merthyr Tydfil Crown Court, in Galles: secondo l’accusa, l’uomo avrebbe ottenuto indebitamente circa 80mila sterline, oltre 90mila euro, tra pensione e altri sussidi pubblici destinati alla madre Sylvia.

A far crollare il castello di menzogne sono stati i sospetti del medico di famiglia della donna. Il dottore aveva infatti notato i ripetuti rinvii delle visite domiciliari, che in precedenza si svolgevano regolarmente. Da qui gli accertamenti e, infine, la scoperta dell’orrore.

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