Borrelli insulta Musumeci: “I tuoi antenati mangiavano banane”, la replica (signorile) del ministro

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Ignoranza becera, offesa gratuita come arma politica. Che tristezza. Tutto questo è riuscito a dimostrare in un sol colpo il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli insultando il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci. Parlando delle persone sfollate dopo il forte terremoto ai Campi Flegrei, ha fatto una battuta che ha offeso tutta la Sicilia: “La presenza di puteolani nei Campi Flegrei è millenaria. Gli antenati di Musumeci stavano ancora sugli alberi a mangiare banane quando là già c’era la civiltà”, è stata l’infelice e discriminatoria affermazione di Borrelli. Una dichiarazione che grida vendetta, che dà la misura del livello infimo di un dibattito in un contesto tra l’altro drammatico. Le persone coinvolte dal sisma di tutto hanno bisogno meno che dellla polemicucca sterile con cui si travalica il rispetto istituzionale. La polemica che si è innescata continua a tenere banco.

Borrelli lo insulta, Musumeci lo umilia con signorilità

La signorilità del ministro Musumeci sta tutta in una replica garbata quanto puntuta: “Prima di fare battute sui siciliani, faccia un salto in libreria”. E’ il consiglio spassionato che il titolare del ministero della Protezione in un post su Instagram rivolge al deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli. “Perché – ha motivato il ministro – se davvero pensa che in Sicilia nel passato stavamo ‘ancora sugli alberi a mangiare le banane’, il problema non è la Sicilia, ma il programma di storia che si è perso. La mia isola ha qualche migliaio di anni di civiltà da raccontare. Lui, invece, è riuscito solo a raccontare – sostiene Musumeci – la sua disarmante ignoranza”.

Fonte Il Secolo













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