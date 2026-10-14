Campi Flegrei, approvato in CDM il nuovo decreto decennale. Manzoni: “Accolta la nostra richiesta di una prospettiva di lungo periodo. Ora avviare opere”

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“Accogliamo con favore l’approvazione del nuovo decreto-legge sui Campi Flegrei da parte del Consiglio dei Ministri. Si tratta di un passaggio fondamentale che, prima di ogni altra cosa, riconosce ufficialmente ciò che come Amministrazione sosteniamo e chiediamo fin dal primo giorno su ogni tavolo istituzionale: la necessità di superare la logica dell’emergenza temporanea e garantire una programmazione di lungo periodo per la definitiva messa in sicurezza del nostro territorio”. A dichiararlo è il Sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, a seguito dell’approvazione del provvedimento governativo che prevede una struttura commissariale decennale, affidata al Presidente della regione Campania, Roberto Fico, con risorse dedicate e interventi per il patrimonio edilizio e il sostegno ai cittadini.

“Questo decreto abbraccia in gran parte il lavoro che abbiamo portato avanti in questi mesi sul pacchetto di emendamenti insieme a tutte le Istituzioni e le parti sociali coinvolte – prosegue il Sindaco Manzoni – Lo analizzeremo attentamente affinché tutte le richieste proposte ai tavoli siano accolte, ma è sicuramente la prova concreta che la leale collaborazione istituzionale, dalla quale non ci siamo mai discostati, è uno strumento fondamentale per raggiungere risultati nell’interesse della nostra comunità. Come è fondamentale essere presenti sui territori, ascoltare i cittadini e accompagnarli in ogni momento, anche quando significa assumersi dei rischi, mettendo sempre al primo posto il futuro della nostra terra e della nostra città. Oggi non raccogliamo ancora tutti i frutti di questo lungo lavoro, ma siamo pronti ad andare avanti con ancora maggiore determinazione. È il momento di far partire i cantieri, accelerare le opere e avviare quella messa in sicurezza strutturale che consentirà una convivenza consapevole con il bradisismo. La nostra battaglia ha dimostrato che la questione flegrea non è un fatto locale, ma un tema di rilevanza nazionale. Servirà l’impegno di tutti per superare ogni difficoltà, ma questo provvedimento va nella direzione giusta. Desidero rivolgere un ringraziamento, prima di tutto, ai miei cittadini, che con straordinaria dignità hanno atteso e preteso, a ragione, risposte concrete e ai Comitati; ai colleghi Sindaci dei Comuni flegrei, con cui condividiamo questa sfida; alla Giunta Regionale, al Presidente, Roberto Fico, e al Governo per aver ascoltato le istanze del nostro territorio. Continueremo a far sentire la nostra voce, uniti, per il bene dei Campi Flegrei”, conclude Manzoni.













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