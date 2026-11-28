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Non finisce qui. Dopo tre Davis consecutive, Malaga 2023 e 2024 e Bologna 2025, l’Italia di Davis ha la chance di difendere in casa la sua insalatiera battendo la Repubblica Ceca di Thomas Berdych 2-1. Un Lorenzo Musetti gigantesco si prende finalmente il palcoscenico dopo una stagione da dimenticare. L’esplosione di gioia, l’abbraccio, finalmente, con Matteo Berrettini, un palazzetto che esplode. Lorenzo Musetti bravo nel primo match è bravo a smontare le certezze di Jakub Mensik battendolo in due set e poi il punto perso da Flavio Cobolli, generoso ma non abbastanza sostenuto dall’energia per fermare Jiri Lehecka, numero 1 dei cechi che lo ha battuto in tre set. Nel doppio decisivo, Filippo Volandri schiera ancora Musetti, in stato di grazia in questa Davis, in coppia con Andrea Vavassori. Scelta quasi obbligata visto il problema al gomito che rallenta da settimane Matteo Berrettini. La miscela è esplosiva e dopo quasi due ore di gioco, i due portano l’Italia ancora in finale.













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