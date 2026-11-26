VILLARICCA – Si terrà dal 10 al 16 dicembre 2026, presso il Palazzo Baronale di Villaricca, la mostra collettiva di pittura e scultura dal titolo “Confluenze d’Arte”, iniziativa dedicata alla promozione delle arti visive e alla valorizzazione delle espressioni artistiche.

L’esposizione sarà allestita presso la Sala S. Bruni, al secondo piano del Palazzo Baronale, in Corso Vittorio Emanuele 72. L’inaugurazione è in programma giovedì 10 dicembre alle ore 18:00, con ingresso libero.

L’appuntamento istituzionale vedrà la partecipazione del sindaco di Villaricca, Francesco Gaudieri, e del vicesindaco e assessore alla Cultura, Gianni Granata.

Nel corso dell’incontro interverranno Pasquale Zaccarella, curatore d’arte, e Anna Falco, moderatrice e critica d’arte. Saranno inoltre presenti Vincenzo Tesone, rappresentante dei soci dell’associazione Idee e Concretezza APS, e Antonio Bruno, incaricato del coordinamento.

L’iniziativa costituisce un’occasione di valorizzazione del patrimonio culturale e artistico, attraverso un percorso espositivo che mette in dialogo pittura e scultura, favorendo la conoscenza delle diverse forme di espressione creativa.

La realizzazione di appuntamenti culturali all’interno di spazi istituzionali rappresenta un’opportunità per rafforzare il rapporto tra cultura, territorio e cittadinanza, promuovendo momenti di partecipazione e condivisione aperti alla comunità.

La presenza dell’associazione Idee e Concretezza APS si inserisce nell’ambito del proprio impegno a favore delle iniziative sociali e culturali, con particolare attenzione alle occasioni che contribuiscono alla crescita e alla valorizzazione della comunità locale.

INFORMAZIONI SULLA MOSTRA

* Periodo espositivo: 10-16 dicembre 2026.

* Inaugurazione: 10 dicembre, ore 18:00.

* Sede: Palazzo Baronale, Sala S. Bruni, secondo piano.

* Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele 72, Villaricca.

* Ingresso: libero.

Orari di apertura:

* Dal lunedì al sabato: 10:00-12:00 e 17:00-19:00.

* Domenica: 10:00-12:00.

Per informazioni: 338 4261129.

Un’iniziativa che conferma il valore della cultura quale elemento fondamentale per la vita della comunità e per la promozione del territorio.