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La magia del Natale incontra il mare: Isabella Cipolletta sorprende con un progetto unico a Licola.

Isabella Cipolletta, nota organizzatrice di eventi e imprenditrice campana, con la sua creatività e una visione fuori dagli schemi, dà vita a “La Casa al Mare di Babbo Natale”, un’esperienza natalizia originale e suggestiva ospitata presso il Toma Beach, noto lido di Licola del dottor Savanelli.

Un progetto che trova nella figura del dottor Savanelli un prezioso punto di riferimento, un imprenditore dalla visione lungimirante, capace di credere in iniziative innovative e di valorizzare il proprio territorio.

Un mondo incantato dove il Natale incontra il mare, tra spettacolari trampolieri, scenografie fiabesche ed elfi buffi con pinne e salvagenti, pronti ad accompagnare i bambini in un percorso magico fatto di giochi, racconti, laboratori creativi, dolci da preparare e l’emozionante incontro con Babbo Natale.

Un’esperienza da vivere almeno una volta, perché quest’anno Babbo Natale ha lasciato la neve al Polo Nord e ha scelto il mare di Licola!

Un progetto che porta ancora una volta la firma inconfondibile di Isabella Cipolletta, capace di trasformare la creatività in emozione e ogni evento in un’esperienza unica, confermando talento, passione













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