«Sono particolarmente entusiasta di annunciare le nuove nomine dei referenti provinciali e comunali di Futuro Nazionale Giovani in Campania. Un passaggio importante che testimonia la crescita del nostro movimento e la volontà di costruire una presenza sempre più capillare, organizzata e radicata sul territorio».

Così Emanuele Papa, responsabile regionale dei Giovani di Futuro Nazionale, commenta le nuove nomine che rafforzano la struttura giovanile del movimento nelle province di Avellino, Benevento, Caserta e Napoli.

Per Avellino è stato nominato Pasquale Maietta referente provinciale, affiancato a livello comunale da Antonio Iuzzolino. Per Benevento il referente provinciale sarà Corrado Mobilia, mentre Federica Feleppa ricoprirà il ruolo di referente comunale. Per Caserta la responsabilità provinciale è affidata a Luigi D’Angelo, con Marco Fiorillo referente comunale.

A Napoli, Matteo Block assume l’incarico di referente comunale, con Elisabetta De Luca nel ruolo di vicario comunale.

«Queste nomine non sono semplici incarichi organizzativi, ma rappresentano una precisa scelta politica: investire sui giovani, affidare loro responsabilità concrete e renderli protagonisti di un progetto che guarda al futuro senza rinunciare al presente.

Vogliamo essere una comunità viva, presente nelle città, nei quartieri, nelle università e nei luoghi in cui i giovani vivono quotidianamente le proprie difficoltà e coltivano le proprie aspirazioni. La politica non può limitarsi a parlare alle nuove generazioni: deve saperle coinvolgere, ascoltare e mettere nelle condizioni di incidere realmente.

La nostra ambizione è costruire una rete territoriale solida, capace di trasformare entusiasmo e idee in iniziativa politica, presenza e partecipazione. Dalla provincia al singolo comune, ogni referente sarà parte di una squadra chiamata a crescere insieme, con spirito di servizio, identità e senso di appartenenza.

La Campania è una terra ricca di energie, talento e voglia di riscatto. Futuro Nazionale Giovani vuole essere uno spazio concreto per chi non intende rassegnarsi, per chi crede che il cambiamento debba partire dai territori e per chi vuole contribuire a costruire una nuova classe dirigente.

Ai nuovi referenti rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro. Ci attende una stagione di impegno, entusiasmo e radicamento. Il futuro è la nostra prospettiva, ma la nostra presenza comincia oggi».