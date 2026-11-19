Si è conclusa a Napoli la 23ª edizione di accordi @ DISACCORDI – Festival internazionale del cortometraggio, svoltasi dal 9 al 15 novembre 2026 presso la Corte dell’Arte di FOQUS. A conquistare il premio per la sezione nazionale è stato “Oreste” di Alessandro Cedola, apprezzato dalla giuria per la passione e l’amore per il cinema raccontati attraverso una storia di ricerca personale.

Tra gli altri riconoscimenti, “Ricciolidò” di Francesca Lepore ha vinto la sezione Campania, mentre “Rukeli” di Alessandro Rak si è aggiudicato il premio per l’animazione. Menzione speciale per “Olive” di India Santella.

Premio internazionale a “Last Shot” di Parham Rahimzadeh, mentre “El Draa” di Francesco Rubattu ha ricevuto un ulteriore riconoscimento. Il premio del pubblico è andato a “La mancanza” di Lina Sastri.

Per i premi individuali, Margherita Mazzucco è stata premiata come migliore attrice per “L’alone”, mentre Hlib Tovstoluh e Ruslan Hurak hanno condiviso il riconoscimento come migliori attori per “Bratiska”. A Marco Agosto il premio per la migliore regia con “I giorni della merla” e a “Blackout Dreams” di Gabriele Licchelli, Francesco Lorusso e Andrea Settembrini quello per il miglior documentario.

Infine, il premio AMC per il miglior montaggio è stato assegnato a Luca Armocida per “Bratiska”, con menzione speciale alla montatrice Angela Anzelmo per “L’alone”.

Diretto da Pietro Pizzimento, con il coordinamento artistico di Fabio Gargano e Giuseppe Colella, il Festival ha presentato 116 cortometraggi finalisti, confermandosi un importante appuntamento dedicato al cinema breve nazionale e internazionale.