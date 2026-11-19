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Vannini: «Più partecipazione delle province, più democrazia interna. La crescita della nostra organizzazione si accompagna a un modello di rappresentanza sempre più inclusivo»

Si è svolto oggi il Consiglio regionale della UIL Scuola Campania, alla presenza del segretario generale nazionale, Giuseppe D’Aprile, nel corso del quale i delegati hanno votato una nuova composizione della Segreteria regionale, rafforzando ulteriormente la presenza e la rappresentanza delle province all’interno dell’organismo dirigente.

Una scelta che va nella direzione di ampliare gli spazi di partecipazione, valorizzare le diverse realtà territoriali e rendere ancora più democratica e inclusiva la vita interna dell’organizzazione.

La decisione si inserisce in una fase particolarmente positiva per la UIL Scuola Campania, che ha superato la soglia dei 20.000 iscritti, confermando una crescita significativa in termini di rappresentatività, consenso e radicamento sul territorio.

«La crescita di un sindacato – dichiara Roberta Vannini, segretaria generale della UIL Scuola Campania – non si misura soltanto attraverso il numero degli iscritti, ma anche attraverso la capacità di rendere sempre più partecipata la propria vita democratica. Oggi abbiamo compiuto un ulteriore passo in questa direzione, rafforzando la presenza delle province nella Segreteria regionale e riconoscendo il valore di ogni territorio. Vogliamo che tutte le nostre realtà si sentano parte integrante di un progetto comune, con la possibilità di contribuire alle scelte e alle strategie dell’organizzazione».

«Il superamento dei 20.000 iscritti – prosegue Vannini – rappresenta un risultato importante, che appartiene a tutta la nostra comunità sindacale. È il frutto del lavoro quotidiano di dirigenti, delegati, RSU e rappresentanti sindacali che, nelle scuole e sui territori, costruiscono ogni giorno il rapporto di fiducia con lavoratrici e lavoratori. Ma la crescita porta con sé anche una responsabilità maggiore: quella di essere sempre più presenti, rappresentativi e capaci di ascoltare».

La presenza del segretario generale nazionale Giuseppe D’Aprile ha rappresentato un ulteriore momento di confronto e condivisione del percorso politico e sindacale dell’organizzazione.

La UIL Scuola Campania prosegue così il proprio percorso di consolidamento, coniugando crescita associativa, democrazia interna, partecipazione territoriale e capacità di rappresentanza. Un sindacato in salute, forte dei suoi iscritti e della pluralità delle sue realtà, che sceglie di investire ancora di più nella partecipazione e nella condivisione delle responsabilità.