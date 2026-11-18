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Roma, 19 novembre, ore 16:00 – L’Intergruppo Parlamentare “Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori”, presieduto dall’on. Alessandro Caramiello, promuove il “Premio Eccellenze Meridionali 2026”, dedicato a chi custodisce, racconta e valorizza la storia, la cultura e le tradizioni del Mezzogiorno.

L’iniziativa si terrà giovedì 19 novembre 2026, dalle ore 16:00 alle 17:00, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, in via della Missione 8 a Roma.

L’evento nasce dalla volontà di riconoscere l’impegno di personalità che, attraverso la divulgazione culturale, l’arte, il turismo, l’attivismo e soprattutto i nuovi strumenti di comunicazione digitale, contribuiscono quotidianamente a preservare la memoria storica e a promuovere un racconto autentico del Sud, contrastando stereotipi e rappresentazioni superficiali che troppo spesso ne condizionano l’immagine.

Sei le personalità che riceveranno il riconoscimento:

– Silvana Perno, guida turistica e fondatrice di Napoli Reale, per il suo impegno nella valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale napoletano.

– Amedeo Colella, scrittore e divulgatore, per la sua attività di studio, racconto e diffusione della storia, della lingua e delle tradizioni del Mezzogiorno.

– Ciro Cozzolino, guida turistica, divulgatore culturale e curatore di Napoli Bella, per la promozione e la conoscenza delle ricchezze storiche e artistiche del territorio.

– Gigi Lista, ristoratore e attivista, per il suo impegno civile e le battaglie a tutela dei diritti, delle comunità e dell’identità meridionale.

– Amedeo Palumbo, attore e vlogger dell’identità meridionale, per la capacità di raccontare la cultura e le tradizioni del Sud attraverso l’arte, l’ironia e i social.

-Antonio Buondonno, narratore culturale di Napoli e autore di “Vurriasape”, per il suo contributo al racconto, alla divulgazione e alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale di Napoli e della Campania.

«Il Mezzogiorno possiede un patrimonio storico, culturale e identitario straordinario, che merita di essere conosciuto, tutelato e valorizzato. Con questo premio vogliamo riconoscere il lavoro di chi, spesso attraverso iniziative personali e nuovi linguaggi comunicativi, contribuisce a raccontare il nostro Sud e a trasmetterne la memoria alle nuove generazioni».

Nel corso della cerimonia interverrà l’on. Alessandro Caramiello, presidente dell’Intergruppo Parlamentare “Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori”.

A moderare l’incontro sarà il dr. Emilio Caserta, giornalista e Ufficio Stampa dell’Intergruppo Parlamentare.

L’appuntamento rappresenterà un momento di riconoscimento istituzionale per quanti, attraverso il proprio lavoro e la propria passione, contribuiscono a mantenere viva l’identità culturale meridionale.













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