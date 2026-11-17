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Non fu una semplice imprudenza né un errore nella valutazione del pericolo o dei mezzi necessari per salvarsi. Secondo i giudici, Mario Roggero agì “con scelta volontaria e cosciente, incanalava la sua azione nei binari di una deliberata aggressione non giustificata dalla necessità della difesa”. È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza con cui la prima sezione penale della Cassazione, il 15 luglio scorso, ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere di Grinzane Cavour, nel Cuneese.

Roggero era accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo al termine dell’assalto alla sua gioielleria, avvenuto il 28 aprile 2021.

Le motivazioni della Cassazione

Nelle motivazioni, i giudici escludono che nell’azione del gioielliere ci siano state “mera imprudenza o imperizia nel calcolo del pericolo e dei mezzi di salvezza”. Al contrario, secondo la Cassazione, Roggero avrebbe agito in maniera “volontaria e cosciente”. Per i giudici, inoltre, ci sarebbero stati altri elementi indicativi della volontà di “farsi giustizia da sé”. Un proposito che, secondo la sentenza, avrebbe guidato l’azione del gioielliere dopo la rapina.













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