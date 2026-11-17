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I carabinieri Marcianise e di Orta di Atella, in provincia di Caserta, hanno arrestato un ragazzo di 17 anni accusato di aver sparato al padre. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri in un’area campestre di Orta di Atella, lungo la strada provinciale 22.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane avrebbe esploso tre colpi con una pistola calibro 6,35 all’indirizzo del padre, un uomo di 53 anni, raggiungendolo in più parti del corpo. Il 53enne è stato colpito all’addome e ha riportato una perforazione intestinale, all’anca sinistra e alla caviglia destra.

Alla base del gesto vi sarebbe stata una lite familiare legata alla presunta sottrazione di circa 300 euro, somma che il ragazzo avrebbe accusato il padre di avergli sottratto. La vittima, sottoposta a intervento chirurgico, è ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 17enne è stato accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza di Napoli Colli Aminei, dove resta a disposizione della magistratura.













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