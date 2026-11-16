Marano, rinviata al 24 novembre l’inaugurazione della Compagnia dei Carabinieri intitolata a Salvatore Nuvoletta

Slitta al prossimo 24 novembre la cerimonia ufficiale di inaugurazione della Compagnia dei Carabinieri di Marano, intitolata alla memoria di Salvatore Nuvoletta, il militare insignito della Medaglia d’oro al valor civile, simbolo di coraggio, sacrificio e dedizione al dovere.
L’appuntamento, inizialmente previsto per il 18 novembre, è stato rinviato a causa dell’indisponibilità del prefetto di Napoli, Michele di Bari, la cui presenza era prevista alla cerimonia.
La nuova data fissata per l’inaugurazione è dunque quella del 24 novembre, quando la città potrà finalmente celebrare un momento particolarmente significativo nel segno della memoria e della legalità.
La cerimonia arriva dopo alcuni anni di ritardo rispetto alle attese e rappresenta un passaggio importante per Marano, che renderà omaggio alla figura di Salvatore Nuvoletta attraverso l’intitolazione ufficiale della struttura dell’Arma dei Carabinieri.
All’iniziativa prenderanno parte anche i familiari del militare, che hanno invitato la cittadinanza a condividere questo importante appuntamento commemorativo.