Napoli. Forza l’ingresso del ristorante giapponese per rubare la grappa al bambù

Condividi

Visite: 32

52 Visite

Un 41enne è finito in manette per furto aggravato. I carabinieri della tenenza di Ercolano l’hanno riconosciuto mentre si allontanava da un ristorante giapponese in via Patacca.

Già sottoposto all’obbligo di firma in caserma era noto alle forze dell’ordine. L’uomo aveva appena forzato la porta d’ingresso del locale e raccolto un discreto bottino di alcolici.

Qualcuno anche particolarmente esotico. 2 bottiglie di grappa al bambù, una grappa alla prugna, una vodka, 2 bottiglie di whiskey e una di gin.

I prodotti sono stati recuperati e restituiti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti