Marano. Igiene urbana e mancata raccolta. Licciardi: “Operai ancora senza stipendi”

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Con grande amarezza devo constatare che la gestione commissariale non sta affrontando i problemi che da troppo tempo attanagliano la nostra comunità. Anzi, ai problemi che già avevamo se ne sta aggiungendo un altro, gravissimo: quello dell’igiene urbana.

In questi giorni i rifiuti non vengono raccolti. La ragione, da quanto riporta l’organo di stampa Terranostranews, sarebbe la mancanza di gasolio per i camion. Ma c’è di più: da lunedì gli stessi mezzi, secondo quanto mi è stato riferito, circolerebbero senza copertura assicurativa.

È una situazione inaccettabile. Il Prefetto e la sua squadra si stanno muovendo, a mio parere, tardi e male. E se non si interviene subito, dalla prossima settimana rischiamo di ritrovarci con cumuli di spazzatura per strada, con tutto quello che questo comporta in termini di igiene e decoro.

Ma la cosa che mi colpisce di più è la condizione dei lavoratori. I dipendenti della ditta incaricata, da mesi, non riescono a percepire lo stipendio. Sono persone senza alcuna garanzia, lasciate sole di fronte a un’emergenza che non hanno creato loro.

Io spero ancora che i commissari riescano a risolvere il problema. Meglio tardi che mai. Ma devono farlo adesso, senza ulteriori rinvii.

E hanno anche la possibilità di farlo: se questa ditta non è più in grado di garantire il servizio, la si può e la si deve sostituire. Marano non può aspettare oltre.













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