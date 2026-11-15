Risiede a Marano l’extracomunitario investito ieri a Mugnano: è in condizioni critiche

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È ricoverato in pericolo di vita e in prognosi riservata Christian, 51 anni, di nazionalità ghanese, investito da uno scooter nella serata di ieri in via Pietro Nenni, lungo la Circumvallazione esterna a Mugnano. L’uomo, residente a Marano, è stato sottoposto nella notte a un delicato intervento chirurgico per gravi ematomi.

L’incidente è avvenuto mentre Christian si stava recando nella zona dell’ex Auchan per fare la spesa. A investirlo sarebbe stato un 23enne alla guida di uno scooter, rimasto a sua volta ferito e ricoverato a Giugliano per fratture multiple.

Christian lavora regolarmente come guardiano notturno presso una ditta di rottamazione e recupero materiali della zona. Ieri era libero dal servizio, essendo l’azienda chiusa il sabato, e si stava recando presso l’ex Auchan per fare la spesa. Tutti i suoi familiari vivono in Ghana e non avrebbe parenti in Italia.













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