Maltempo, smottamenti in Costiera Amalfitana

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Una notte di piogge intense e forti raffiche di vento ha messo in ginocchio diverse aree della Campania, con le conseguenze più pesanti registrate in provincia di Salerno. Decine gli interventi dei vigili del fuoco, impegnati dalla notte per fronteggiare allagamenti, smottamenti e alberi caduti. Le maggiori criticità sono state registrate a partire dalle 3 del mattino.

Le prime richieste di soccorso sono arrivate dalle zone collinari di Giovi, a Salerno, dove l’acqua ha invaso numerose abitazioni, raggiungendo diversi appartamenti. Con il passare delle ore, l’emergenza si è estesa ad altri comuni della provincia.

A Cava de’ Tirreni si sono verificati tre episodi franosi, con colate di fango che hanno raggiunto la sede stradale senza provocare il coinvolgimento di persone. A Pellezzano, in località Grotte, uno smottamento ha interessato parzialmente anche la linea ferroviaria. Situazione delicata a Baronissi, dove una frana ha abbattuto il cancello d’ingresso di un’abitazione, impedendo ai residenti di uscire.













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