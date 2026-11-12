MARANO, MESSA IN SUFFRAGIO PER LE VITTIME DI NASSIRIYA: IL RICORDO AL CONVENTO DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI

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Si è svolta ieri sera, presso il convento francescano di Santa Maria degli Angeli a Marano, la consueta celebrazione eucaristica in suffragio delle vittime della strage di Nassiriya.

Un momento di raccoglimento e memoria per onorare i caduti e rinnovare il ricordo di quanti hanno perso la vita nell’attentato del 12 novembre 2003.

La celebrazione è stata organizzata, come da tradizione, dall’Associazione Nazionale Carabinieri, guidata dal maresciallo Rocco Goffredo, che anche quest’anno ha promosso l’iniziativa per mantenere viva la memoria delle vittime e testimoniare la vicinanza dell’associazione ai familiari e all’Arma dei Carabinieri. Presenti anche altre associazioni, come quella della Guardia di Finanza.













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