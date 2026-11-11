I fedelissimi di De Luca tra mazzette e clientele. Dal caso Casillo ad Alfieri, il centrosinistra campano travolto dalle inchieste e dai Comuni sciolti per mafia

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L’arresto dell’ex sottosegretario Tommaso Casillo riaccende i riflettori sulla stagione politica deluchiana. Dalle presunte tangenti sugli appalti sanitari alle inchieste che hanno coinvolto Franco Alfieri, passando per il caso Benevento e gli scioglimenti per infiltrazioni camorristiche di Caserta, Marano, Torre Annunziata e Sarno. Una sequenza di vicende che apre una questione politica sulla gestione del potere e sulla classe dirigente del centrosinistra in Campania.

La Campania torna al centro delle cronache giudiziarie. L’arresto di Tommaso Casillo, ex senatore, ex sottosegretario alle Infrastrutture e presidente di Soresa, la centrale regionale che gestisce gli acquisti e gli appalti della sanità, rappresenta un nuovo terremoto per il mondo politico campano e riporta l’attenzione sugli uomini che hanno ricoperto incarichi importanti durante la stagione di Vincenzo De Luca alla guida della Regione.

L’operazione della Guardia di Finanza, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, ha portato il 10 novembre 2026 a tredici misure cautelari, nove in carcere e quattro ai domiciliari. Al centro dell’inchiesta ci sono presunte tangenti, gare pubbliche che sarebbero state condizionate e rapporti tra imprenditori, funzionari e ambienti della criminalità organizzata.

Secondo l’accusa, Casillo avrebbe ricevuto denaro per favorire interessi imprenditoriali in alcune procedure di appalto. Tra i capitoli investigativi figurano una gara per la raccolta e il trasporto dei rifiuti a Somma Vesuviana, del valore di circa 30 milioni di euro, e una procedura per il noleggio di barelle destinate alle strutture sanitarie. Le contestazioni parlano di accordi corruttivi e di somme di denaro che sarebbero state versate per orientare le procedure.

Un quadro pesante, che coinvolge anche altri amministratori e dirigenti pubblici. Tra le persone raggiunte da richieste di misura cautelare figurano il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo, il sindaco di Volla, Giuliano Di Costanzo, e l’ex parlamentare Teresa Manzo.

Casillo non è un nome qualsiasi nella politica regionale. La sua carriera attraversa decenni di vita istituzionale e il suo ruolo alla guida di Soresa lo aveva collocato in una posizione strategica nella gestione degli acquisti pubblici della sanità campana. La sua vicinanza politica all’area di Vincenzo De Luca rende inevitabile il dibattito sulle responsabilità politiche e sui criteri di selezione della classe dirigente.

Le accuse, naturalmente, dovranno essere dimostrate in giudizio e per tutti gli indagati vale la presunzione di innocenza.

Franco Alfieri, l’uomo delle «fritture di pesce»

Il caso Casillo non è isolato nel panorama politico campano. Un altro nome che ha segnato la stagione deluchiana è quello di Franco Alfieri, ex sindaco di Capaccio Paestum ed ex presidente della Provincia di Salerno, considerato uno degli uomini più vicini a Vincenzo De Luca.

Alfieri è diventato famoso anche per la battuta sulle «fritture di pesce», pronunciata da De Luca nel 2016 durante una riunione elettorale e diventata simbolo delle polemiche sulle dinamiche del consenso politico.

Nell’ottobre 2024 è stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta su presunti appalti pilotati e irregolarità nell’affidamento di lavori pubblici. Nel marzo 2025 è stato coinvolto in un’altra indagine relativa a un presunto scambio elettorale politico-mafioso, con riferimento alle elezioni amministrative del 2019.

Dopo essere stato in carcere e successivamente agli arresti domiciliari, nel luglio 2026 era passato all’obbligo di dimora. Il 6 ottobre scorso il Tribunale di Salerno ha revocato anche quest’ultima misura. Alfieri resta tuttavia imputato in due procedimenti: quello relativo agli appalti per la pubblica illuminazione e quello sul presunto patto politico-mafioso.

Anche in questo caso non si può parlare di responsabilità accertate, ma la vicenda ha inevitabilmente aperto una discussione sul peso politico degli uomini che hanno rappresentato il sistema di relazioni costruito negli anni intorno all’ex governatore.

Benevento, le presunte mazzette al Comune di Mastella

Un altro episodio riguarda Benevento, amministrata da Clemente Mastella, oggi protagonista delle alleanze dell’area centrista vicina al centrosinistra campano.

Il 31 marzo 2026 i carabinieri hanno arrestato in flagranza Gennaro Santamaria, dirigente comunale, con l’accusa di concussione. Secondo la ricostruzione investigativa, avrebbe chiesto 70mila euro a un professionista per sbloccare alcune pratiche amministrative ed edilizie. Sarebbe stato fermato dopo aver ricevuto una prima tranche di 4mila euro.

Il sindaco Mastella ha dichiarato di aver appreso la notizia con stupore e ha disposto la sospensione del dirigente. La Procura ha precisato che, allo stato delle indagini, le condotte contestate riguardavano esclusivamente la responsabilità individuale del funzionario e non risultavano riconducibili ad altri settori dell’amministrazione.

Comuni sciolti per mafia: Caserta, Marano, Torre Annunziata e Sarno

C’è poi un capitolo che pesa particolarmente sul quadro politico regionale: quello degli scioglimenti dei Comuni per infiltrazioni della criminalità organizzata.

A Caserta è stata sciolta l’amministrazione guidata dal sindaco del Partito Democratico Carlo Marino. Il Tar del Lazio, nell’aprile 2026, ha respinto il ricorso contro il provvedimento, confermando la legittimità dello scioglimento. Tra gli elementi considerati figuravano i rapporti di contiguità con la camorra di alcuni referenti di un’impresa coinvolta negli appalti.

A Marano di Napoli, nel settembre 2025, il Consiglio dei ministri ha deliberato lo scioglimento dell’amministrazione guidata da Matteo Morra, eletta nel 2023 con una maggioranza di centrosinistra. Per la città si è trattato del quinto scioglimento per infiltrazioni mafiose.

A Torre Annunziata, nel giugno 2026, è stata sciolta l’amministrazione di centrosinistra guidata da Corrado Cuccurullo. Nella stessa seduta del Consiglio dei ministri è stato disposto anche lo scioglimento del Comune di Sarno.

Vicende differenti, ma che pongono un problema serio sulla capacità delle amministrazioni locali di impedire le infiltrazioni criminali e garantire la trasparenza della gestione pubblica. Gli scioglimenti per mafia sono provvedimenti amministrativi di prevenzione e non equivalgono a condanne penali degli amministratori.

La questione è diventata anche terreno di scontro politico. Nel luglio 2026 il centrodestra campano ha chiamato direttamente in causa il Partito Democratico e il centrosinistra, chiedendo spiegazioni sugli scioglimenti e sulla gestione degli enti locali coinvolti.

La questione deluchiana e il problema della classe dirigente

Mettendo insieme queste vicende emerge un quadro che merita un approfondimento politico. Casillo, Alfieri, le inchieste sugli appalti, il caso Benevento e i Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose raccontano situazioni diverse, ma riportano tutte al centro una domanda: come viene selezionata e controllata la classe dirigente che amministra il territorio?

Il centrosinistra campano, che per anni ha avuto in Vincenzo De Luca il principale riferimento politico e amministrativo, oggi deve confrontarsi con una serie di vicende che riguardano esponenti, amministratori e realtà territoriali riconducibili, in periodi diversi, alla sua area politica.

Non si può sostenere che ogni inchiesta dimostri l’esistenza di un unico sistema illecito, né attribuire a un’intera coalizione le responsabilità penali di singoli esponenti. Ma sarebbe altrettanto riduttivo considerare ogni vicenda come un episodio isolato, senza interrogarsi sulle responsabilità politiche, sulle nomine, sulle clientele e sui meccanismi di controllo.

La sanità, gli appalti, i rifiuti, le opere pubbliche e le amministrazioni comunali rappresentano settori nei quali la trasparenza deve essere assoluta. Quando emergono presunte tangenti, gare condizionate o infiltrazioni criminali, il problema non riguarda soltanto la magistratura: investe direttamente la credibilità delle istituzioni.

Dalle «fritture di pesce» al caso Soresa, passando per gli uomini più vicini a De Luca e per i Comuni commissariati per mafia, la politica campana è chiamata a fare i conti con una stagione di interrogativi pesanti. Le sentenze stabiliranno le responsabilità individuali. Ma la responsabilità politica di garantire trasparenza, legalità e una nuova qualità amministrativa non può essere delegata ai tribunali.













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