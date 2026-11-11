Campania. Camorra, politica e appalti: pacchi di “caramelle” e tangenti nella Porsche e gli incontri nei supermercati

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Un’inchiesta che ricorda il passato, ma non è un ricordo nostalgico. Piuttosto richiama la tangentopoli storica l’indagine culminata oggi in 13 ordinanze di custodia cautelari in cui compaiono nomi eccellenti di amministratori pubblici, politici locali, padre e figlio imprenditori e il clan egemone di Volla. Con una particolarità: la fantasia di presunti corruttori e corrotti non aveva limiti, come dimostrano gli episodi ricostruiti dalla Guardia di finanza e dalla procura antimafia: i “regali” nascosti in una Porsche “Macan” e distribuiti girando con l’auto di lusso; gli incontri sicuri in un supermercato organizzati da un intermediario tra Tommaso Casillo e Marco Langella; il pacco di “caramelle” (“mazzette” secondo gli inquirenti), di cui parlano due indagati in un’intercettazione; una borsa Louis Vuitton da 900 euro per la figlia di una delle persone coinvolte nel giro di danaro.

Antonio Rea avrebbe svolto il ruolo di organizzatore degli incontri sicuri, avvenuti secondo l’accusa tra aprile e ottobre 2025. Tommaso Casillo (ex senatore, sottosegretario alle Infrastrutture e vicepresidente del Consiglio regionale della Campania) e Mario Langella in quelle occasioni si sarebbero scambiati informazioni relative alla gara delle “barelle”, come riferito da Marco Langella al padre Mario il 10 settembre 2025: “e non ti scordare che teniamo sempre il fatto di quelle due cose là…che sono cento…eh!…ti sei scordato delle barelle?”…altri cinquanta a lotto”. Allo stesso imprenditore è attribuita un’altra frase segnata in rosso dal pm Woodcock e dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria (che hanno condotto le indagini con il Nucleo investigativo della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera): “gli ho dato la cosa e ho detto… questo non ci azzecca niente per quello che sarà”. Per gli inquirenti, un anticipo di tangente.

Al centro dell’inchiesta (con tutti gli indagati da ritenere innocenti fino a eventuale condanna definitiva) ci sono gli imprenditori Mario e Marco Langella e la loro collaboratrice Concetta Iardino, destinatari della custodia cautelare in carcere. Secondo la ricostruzione accolta dal gip Emilio Minio, i tre avrebbero gestito un sistema organizzato di pagamenti illeciti per assicurarsi la disponibilità di amministratori e funzionari pubblici e ottenere trattamenti di favore nell’affidamento e nella gestione dei servizi comunali. Le consegne di denaro sarebbero avvenute durante incontri riservati a bordo della Porsche utilizzata da Marco Langella. La donna avrebbe preparato il contante: pacchetti di banconote avvolti in fogli di giornale, poi distribuiti dall’imprenditore giri periodici. Tra i destinatari delle presunte tangenti figurano la funzionaria comunale Giuseppina Casoria, il dipendente dell’Ufficio Ecologia Raffaele Mignogna e l’ex assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Annone, tutti destinatari degli arresti domiciliari. Una parte delle somme sarebbe stata destinata anche al sostentamento del clan Veneruso, attraverso il reggente Vincenzo Pagano “a’ cuppulella” e Giovanni Annunziata, entrambi destinatari della custodia cautelare in carcere.

A piede libero è indagato il sindaco di Volla, che avrà modo di difendersi nell’interrogatorio preventivo. Oltre al pacco di “caramelle”, Mario Langella parlando con il figlio gli avrebbe suggerito di aumentare la somma destinata a Giuliano Di Costanzo: da 1000 a 2000 euro. “È meglio… si trova più galvanizzato e fa più assai













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