VILLARICCA, FALCONE E BORSELLINO: MARGHERITA BARBATO PRESENTA IL SUO LIBRO AL PALAZZO BARONALE NELL’AMBITO DI “CAFFÈ CON L’AUTORE”

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La memoria, la cultura e il valore della legalità saranno al centro del prossimo appuntamento di “Caffè con l’Autore – Villaricca”, il percorso di promozione culturale dedicato alla presentazione di libri, agli autori e alla diffusione della lettura sul territorio.

Mercoledì 11 novembre 2026, alle ore 20:00, presso il Palazzo Baronale di Villaricca, si terrà la presentazione del libro «Falcone e Borsellino – due pezzi dello Stato», scritto da Margherita Barbato.

Un appuntamento di grande valore civile e culturale, dedicato alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, due figure fondamentali della storia italiana, che hanno dedicato la propria vita alla lotta contro la criminalità organizzata, pagando con il sacrificio più grande il loro impegno per la giustizia e per lo Stato.

Attraverso le pagine del suo libro, Margherita Barbato intende offrire un momento di riflessione e approfondimento su una delle pagine più significative e dolorose della storia del nostro Paese, riportando al centro dell’attenzione il coraggio, la determinazione e il senso del dovere di due magistrati che continuano a rappresentare un esempio per tutti.

L’autrice è anche socia dell’Associazione Idee e Concretezza APS, realtà associativa del territorio impegnata nel volontariato, nella promozione della partecipazione civica e nella valorizzazione delle iniziative sociali e culturali.

La presentazione si inserisce nel percorso di “Caffè con l’Autore”, un progetto che vuole creare occasioni di incontro tra scrittori, lettori e cittadini, valorizzando il talento degli autori e offrendo alla comunità nuovi spazi di confronto, dialogo e crescita culturale.

A moderare l’incontro sarà il Dott. Roberto Fulmine. Sono inoltre previsti i saluti istituzionali del Sindaco Francesco Gaudieri e del Vicesindaco Giovanni Granata.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e rappresenta un’occasione importante per coinvolgere istituzioni, associazioni, scuole, giovani e famiglie in un momento di condivisione e consapevolezza.

Ricordare Falcone e Borsellino non significa soltanto custodire il ricordo di ciò che è stato, ma soprattutto raccogliere la loro eredità morale e trasformarla in un impegno quotidiano. La legalità non è soltanto un principio da celebrare nelle occasioni ufficiali, ma un valore da costruire attraverso le scelte, i comportamenti e la partecipazione di ciascuno.

Perché la memoria non deve fermarsi al ricordo: deve diventare esempio, responsabilità e futuro.

Caffè con l’Autore – Villaricca

La cultura crea incontri, le storie costruiscono comunità.