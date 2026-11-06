Marano, piazza della Pace verso la riapertura: installazione delle giostre e cantiere alle battute finali

Si avvicina finalmente la conclusione dei lavori in piazza della Pace, dove il cantiere commissionato dal Comune è entrato nella fase conclusiva. Gli interventi sono ormai alle battute finali: in questi giorni si sta procedendo con l’installazione delle giostre, ultimo passaggio prima della chiusura definitiva del cantiere e della restituzione dello spazio alla cittadinanza.

Un intervento atteso dai residenti, che punta a restituire alla piazza una nuova funzione di aggregazione e socialità, con particolare attenzione ai più piccoli e alle famiglie.

Novità positive anche per piazza Libera, dove si trova il campetto da basket. Anche qui i lavori dovrebbero terminare entro poche settimane, consentendo di completare un altro intervento di riqualificazione degli spazi pubblici cittadini.

Per Marano si avvicina dunque il momento di vedere restituiti alla collettività due luoghi importanti per la vita dei quartieri. Dopo i disagi legati alla presenza dei cantieri, l’obiettivo è quello di rendere nuovamente fruibili le aree, offrendo ai cittadini spazi dedicati allo svago, allo sport e alla socializzazione.