Sequestrati beni per 3 milioni a imprenditore vicino al clan dei Casalesi

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Undici immobili, tra Casal di Principe, Casapulla e San Nicola la Strada, nel Casertano, un potente motoscafo di 15 metri, tre società e 33 rapporti finanziari per un valore di circa 3 milioni di euro sono stati sequestrati a un imprenditore ritenuto vicino al clan dei Casalesi, fazione Schiavone. L’operazione è stata eseguita dal personale della Direzione investigativa antimafia su disposizione della sezione delle misure di prevenzione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Secondo gli investigatori, l’imprenditore aveva uno storico rapporto con il clan dei Casalesi, risalente al 2000.













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