Il Napoli è una polveriera. Politano: “Parliamo solo noi italiani”. Hojlund: “Tutto il club si guardi allo specchio”

Visite: 271

94 Visite

uando c’è da metterci la faccia, Politano non si tira indietro. L’analisi dell’incontro è molto severa, al punto da chiedere scusa per la prestazione offerta. “Tutto è andato storto, le parole se le porta via il vento ma bisogna fare i fatti in campo. Adesso c’è solo da stare zitti e chiedere scusa ai tifosi che sono venuti qui a sostenerci e pensare alla partita di domenica con la Lazio”. Il Napoli non ha retto nella ripresa il ritmo degli avversari e si è fatto sorprendere troppe volte da palla inattiva. “Nel primo tempo abbiamo fatto anche una buona partita, poi abbiamo preso il gol da angolo che una squadra fisica come la nostra non dovrebbe prendere. Ci siamo sciolti sul 2-1, poi perdere 2-1 è un conto e perdere 4-1 è un altro. Bisogna fare un esame di coscienza. Non sono in grado di dare una spiegazione a questo momento, sono molto incazzato” ha aggiunto Politano. E non manca una frecciata ai compagni: “Mi piacerebbe che ogni tanto venisse anche qualche altro compagno di squadra a dare qualche spiegazione, non sempre noi italiani”.