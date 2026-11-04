MARANO, RIFACIMENTO STRADE, LA BEFFA. LAVORI NON ANCORA INIZIATI. ALLA DITTA MANCA IL MATERIALE BITUMINOSO, SUMMIT IN MUNICIPIO CON GLI UFFICI

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A Marano si continua ad attendere. In via Lazio, nonostante le ordinanze e gli annunci diffusi dall’amministrazione comunale, i lavori di rifacimento del manto stradale non sono ancora iniziati.

Una situazione che alimenta malcontento e proteste tra i residenti, costretti da tempo a fare i conti con buche, dissesti e condizioni di viabilità tutt’altro che rassicuranti.

Intanto, proprio per affrontare la questione del programma di rifacimento delle strade, si è svolto in municipio un incontro tra i rappresentanti della ditta incaricata, Media Group, e i funzionari comunali.

Al centro del confronto anche il problema della disponibilità del bitume, materiale indispensabile per avviare gli interventi di ripavimentazione.

Ma per i cittadini la questione è ormai semplice: dopo ordinanze, promesse e proclami, quando partiranno concretamente i lavori?

Via Lazio è soltanto uno dei punti di una situazione più generale che riguarda la manutenzione della rete stradale cittadina.

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