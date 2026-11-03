Marano, aggiornamenti sui lavori pubblici: piazza della Pace pronta tra pochi giorni, per piazza Libera altri 15 giorni

I lavori pubblici a Marano sono al centro dell’attenzione da mesi. Sono tanti i cittadini che chiedono aggiornamenti, manifestano dubbi e attendono di vedere finalmente completati gli interventi avviati in alcune delle principali aree della città.

A fare chiarezza sui tempi di conclusione è l’Ufficio tecnico comunale, che ha fornito aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei due cantieri più seguiti.

Per Piazza della Pace, i lavori dovrebbero concludersi nel giro di pochi giorni. A mancare, prima della riconsegna dell’area, è sostanzialmente l’installazione delle giostrine, ultimo passaggio previsto per completare l’intervento e restituire lo spazio alla cittadinanza.

Tempi leggermente più lunghi, invece, per piazza Libera, finita nei mesi scorsi al centro delle cronache locali e nazionali anche per la vicenda del campo da basket e le polemiche che ne sono seguite. Secondo quanto chiarito dagli uffici comunali, il completamento dei lavori è previsto entro circa quindici giorni, forse anche prima.

Si tratta di due interventi particolarmente attesi, sui quali l’attenzione dei residenti è rimasta alta per tutto il periodo dei lavori.

Adesso l’auspicio è che le scadenze indicate possano essere rispettate e che le due piazze possano tornare presto a disposizione dei cittadini, con spazi rinnovati e fruibili.