Eventi sportivi al Kennedy, traffico in tilt ai Camaldoli: «Anche 40 minuti bloccati»

Caos alla struttura sportiva Kennedy, nell’area dei Camaldoli, al confine tra Napoli, Marano e Pianura. Automobilisti esasperati per le lunghe code: in alcuni casi, secondo le segnalazioni, sarebbero serviti fino a 40 minuti per attraversare la zona.
Mattinata di pesanti disagi alla circolazione nell’area dei Camaldoli, dove lo svolgimento di eventi sportivi presso la struttura Kennedy ha provocato un forte congestionamento del traffico.
Numerose le proteste degli automobilisti, rimasti intrappolati nelle code che si sono formate nelle strade circostanti l’impianto sportivo. C’è chi racconta di aver impiegato addirittura 40 minuti per percorrere un tratto che normalmente richiede pochi minuti.
La situazione ha interessato un’area particolarmente delicata, al confine tra Napoli, Marano e Pianura, in una zona di collegamento anche con il quadrante ospedaliero napoletano.